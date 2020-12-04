Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

04.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:09
Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk yapımı televizyon dizisi olan ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki dizi Kırmızı Oda son bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

KIRMIZI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza'nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman'ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır. Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya'nın Doktor Hanım'a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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