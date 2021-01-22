Kırmızı Oda Sadık kimdir? Boncuk'un eşi Sadık kimdir? Onur Bilge kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Kırmızı Oda Sadık kimdir? Boncuk'un eşi Sadık kimdir? Onur Bilge kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

22.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:49
Kırmızı Oda Sadık kimdir? Boncuk'un eşi Sadık kimdir? Onur Bilge kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kırmızı Oda dizisinde " Sadık" karakterine hayat veren Onur Bilge, oyunculuğu ile dikkat çeken isimler arasında. Kırmızı Oda Sadık kimdir? Boncuk'un eşi Sadık kimdir? Onur Bilge kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Her Cuma TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde rol alan Onur Bilge, " Sadık" karakterine hayat vermektedir. Kırmızı Oda Sadık kimdir? Boncuk'un eşi Sadık kimdir? Onur Bilge kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

KIRMIZI ODA SADIK KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisi her hafta izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kırmızı Oda dizisinde "Sadık" karakteri izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Kırmızı Oda "Sadık" karakterini Onur Bilge canlandırmaktadır. Peki, Onur Bilge kimdir, kaç yaşında, nereli?

ONUR BİLGE KİMDİR?

18 Şubat 1983 yılında Tunceli doğumludur.Liseyi bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı fakat gitmek için bir yılı bekledi. Bir sonraki sene Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni kazandı. Bu bölümü okurken tiyatro ile tanıştı.

ONUR BİLGE DİZİLERİ

Eksik Sayfalar, İncir Reçeli 2, Kırık Kanatlar, Çalıkuşu, Vahyin İzinde, Kampüsistan, Kurşun Yarası, Kavak Yelleri, Alev Alev, Her şeye Rağmen ve Gamsız Hayat gibi bir çok projede rol almıştır.

Kırmızı Oda Sadık kimdir? Boncuk'un eşi Sadık kimdir? Onur Bilge kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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