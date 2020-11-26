Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak
26.11.2020 07:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 07:49
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, cuma günü akşamı 13. yeni bölümüyle ekranda olacak. Diziye ise hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya'nın imajındaki büyük değişiklik damga vuracak. Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Melisa Sözen ise son defa seyirci karşısına çıkacak.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi 13. yeni bölümüyle 27 Kasım Cuma akşamı TV8'de olacak.
ALYA BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa Sözen) bu hafta son kez izleyici karşısına çıkıyor. Yaşadığı zor hayat nedeniyle büyük bir karanlığa gömülen ve Doktor Hanım'ın sevgisi sayesinde hayata dönmeye başlayan Alya, son terapiye yepyeni imajıyla gelecek.
Kırmızı Oda'daki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Melisa Sözen ise son defa seyirci karşısına çıkacak.