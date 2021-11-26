Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda her Cuma günü ekranlara geliyor. Bugün O Ses Türkiye Masterchef özel programı yayınlanınca izleyiciler, Kırmızı Oda neden başlamadı, niye yok? 26 Kasım Cuma Kırmızı Oda saat kaçta? Kırmızı Oda bitti mi, final mi oldu? merak etti. Detaylar sizlerle...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8 'de yayınlanıyor.

BUGÜN KIRMIZI ODA VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda bugün var. Saat 20:00'da TV8'de başlayacak. Fakat öncesinde O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü olduğundan izleyiciler Kırmızı Oda yok mu diye merak etmişti.

Dediğimiz gibi yeni bölümü saat 20:00 'da başlayacaktır.

KIRMIZI ODA BUGÜN YOK MU? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TV8 yayın akışına göre 26 Kasım Cuma günü Kırmızı Oda saat 20:00 'da başlayacak. Fakat şuan halen başlamadı. Büyük ihtimalle O Ses Türkiye Masterchef özel bölümünden sonra Kırmızı Oda yeni bölümü başlayacak. Şuan halen yarışma devam ediyor.

26 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 - O Ses Türkiye

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

KIRMIZI ODA BİTTİ Mİ?

Hayır dizi bitmedi. Yeni bölümü bugün ekranlara gelecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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