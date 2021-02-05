Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir? İpek Tenolcay kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında, nereli? İpek Tenolcay hangi dizilerde oynadı?

Birsen Altuntaş haberine göre, Kırmızı Oda dizisine başarılı oyuncu İpek Tenolcay dahil olacak. İpek Tenolcay, Nazlı karakterinin ( Pınar Deniz) annesi rolünde izleyici karşısına çıkacak. Peki, İpek Tenolcay kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında, nereli? İpek Tenolcay hangi dizilerde oynadı?

KIRMIZI ODA NAZLI'NIN ANNESİ KİMDİR? İPEK TENOLCAY KİMDİR?

İpek Tenolcay, 12 Temmuz 1970, İstanbul doğumlu Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 1996 yılında Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol aldı. Tenolcay, ayrıca sunuculuk da yaptı. Örümcek dizisindeki baş rolü, onun büyük kitlelerce tanınmasını sağladı. İyi derecede İngilizce bilen oyuncu, bir çocuk annesidir. Beyaz İnci TV Ödülleri, 2005, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, Kurtlar Vadisi dizisiyle alan oyuncu İpek Tenolcay hangi dizilerde oynadı?

İPEK TENOLCAY HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Maria ile Mustafa - 2020

Erkenci Kuş - 2019

Yaşamayanlar - 2018

Seviyor Sevmiyor - 2016

Bana Baba Dedi - 2015

Bana Adını Sor - 2015

Gönül Hırsızı - 2013

Esir Sultan - 2012

Yamak Ahmet - 2012

Umutsuz Ev Kadınları - 2012

Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012

Cam Kırıkları - 2009

Yaban Gülü - 2008

Ayrılık - 2007

Yalan Dünya - 2007

Ankara Cinayeti - 2006

Sev Kardeşim - 2006

Kayıt Dışı - 2005

Üç Kadın - 2005

Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Çocuklar Duymasın - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Yeşil Işık - 2001

Baykuşların Saltanatı - 2000

Örümcek - 1998

Hemşerim - 1997

Şehnaz Tango - 1996