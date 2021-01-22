Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde "Merve" karakterine, Yahşi Cazibe dizinde " Cazibe" karakterine hayat veren Kırmızı Oda Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli? Aslıhan Gürbüz hangi dizilerde rol aldı? Kırmızı Oda Kumru kimdir?

KIRMIZI ODA KUMRU KİMDİR? ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine hayat veren başarılı isim Aslıhan Gürbüz kimdir? Aslıhan Gürbüz,16 Şubat 1983, Çanakkale, Türk, tiyatro ve sinema oyuncusu. 5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı. Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.

ASLIHAN GÜRBÜZ DİZİLERİ

Filmografi

2004 Büyük Buluşma Seda Yardımcı Karakter

2008 Gonca Karanfil Gonca Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Asiye Bulut Başrol Oyuncusu

2010 - 2012 Yahşi Cazibe Cazibe Abbasova Başrol Oyuncusu

2014 Zeytin Tepesi Deniz Gökçener Başrol Oyuncusu

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Halime Sultan Yardımcı Karakter

2017 Ufak Tefek Cinayetler Merve Başrol Oyuncusu

Sinema ve TV Filmleri

2009 Kanal-İ-Zasyon Nazlı Yardımcı Karakter

2011 Labirent Ayla Yardımcı Karakter

2016 Kor Emine Başrol Oyuncusu

Tiyatro



Yıl Başlık Rolü Notlar

2008 Zorla Güzellik Clarly Başrol oyuncusu

Ödüller

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori Dizi-Film

2011 38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Yahşi Cazibe

2011 Antalya Televizyon Ödülleri AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları