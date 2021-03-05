Kırmızı Oda Haluk kim? Kırmızı Oda Nazlı'nın eski sevgilisi kim? Kırmızı Oda Haluk gerçek adı ne? Yılmaz Kunt kimdir, kaç yaşında, dizileri!
Kırmızı Oda Haluk kim? Kırmızı Oda Haluk gerçek adı ne? Yılmaz Kunt kimdir, kaç yaşında, dizileri! Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle!
Kırmızı Oda Haluk kim? Kırmızı Oda Haluk gerçek adı ne? Yılmaz Kunt kimdir, kaç yaşında, dizileri!Kırmızı Oda canlı izle! Kırmızı Oda yeni bölüm izle!
KIRMIZI ODA HALUK KİM?
Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Haluk karakteri dikkat çekmekte. Haluk karakterini başarılı isim Yılmaz Kunt canlandırmakta.
YILMAZ KUNT KİMDİR?
Yılmaz Kunt, (d. 1994, Ankara, Türkiye), Türk model ve oyuncu. Best Model of Turkey 2015 birincisidir. Atılım Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okumaktadır. Yılmaz Kunt dizileri;
2016 Gülümse Yeter Sarp Civan Başrol Oyuncusu
2018 Bahtiyar Ölmez Ömer Yardımcı Karakter
2019 Afili Aşk Berk Koçar Yardımcı Karakter
2021 Kırmızı Oda Haluk Konuk Oyuncu