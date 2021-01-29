Kırmızı Oda Hakan kimdir? Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur kaç yaşında, babası kim? Nejat Uygur dizileri!
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Kırmızı Oda Hakan kimdir? Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur kaç yaşında, babası kim? Nejat Uygur dizileri!

29.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:55
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur kaç yaşında, babası kim? Nejat Uygur dizileri!

Kırmızı Oda 22 Ocak tarihinde yayınlanan bölümde hakan karakteri dikkat çekti. Kırmızı Oda Hakan kimdir? Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur kaç yaşında, babası kim? Nejat Uygur dizileri!

Nejat Uygur ismi size tanıdık gelebilir. Nejat Uygur'un dedesi ve babası da oyuncu olan Nejat Uygur kimdir? Kırmızı Oda Hakan kimdir? Nejat Uygur kaç yaşında, babası kim? Nejat Uygur dizileri!

KIRMIZI ODA HAKAN KİMDİR?

Geçen hafta yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Kuru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz ile Hakan karakterini canlandıran Nejat Uygur'un oyunculuk performansları geceye damga vurdu.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Nejat Uygur usta tiyatrocu Nejat Uygur'un torunu. Babası Behzat Uygur, en küçük oğluna dedesinin ismini verdi. Bizim Hikaye dizisi ile tanınan genç oyuncu, Emrah Kaman, Zafer Algüz ve Melek Baykal'ın başrollerini paylaştığı Kaçma Birader adlı sinema filminde rol aldı. 1995 doğumlu Uygur, Kilislidir.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her hafta işlediği konular ile dikkatleri çekmeyi Kırmızı Oda dizisi, yeni bölüm fragmanı ile dikkat çekmeyi başardı. Kırmızı Oda her Cuma, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

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