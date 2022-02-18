Dizi severlerin yakından takip ettiği Kırmızı Oda, bugün final bölümü ile ekrana gelecek. Ekrana veda eden dizi izleyicileri üzerken Kırmızı Oda final mi yaptı? Kırmızı Oda bitti mi gibi konular merak edildi.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan "Madalyonun İçi" adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

Kırmızı Oda dizisinde oyuncu kadrosu her bölüm değişse de; Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç tüm bölümlerde yer alan başrol oyunculardır. Dizinin diğer oyuncusu olan Meriç Aral 22 bölüm dizide rol aldıktan sonra projeden ayrılmıştır. Kırmızı Oda konu işleyişi, oyunculuk ve dizi kahramanlarının psikolog ve psikiyatrlar olması yüzünden yoğunca tartışıldı. Dizi kişilerin travma, yas ve kişilik bozukluklarını konu aldığı için Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ve TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile karşılaştırıldı.

İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanları ile onların hastalarının gerçek öykülerini anlatan dizi, 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPTI?

Kırmızı Oda 18 Şubat Cuma 20.00'de final bölümü ile ekrana gelecek.

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