Kırmızı Oda Doktor hanımın eşi Aydın Bey kimdir, gerçek adı ne? Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Özdilek dizi ve filmleri!

Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde doktor Manolya hanımın eşi merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Doktor hanımın eşi Aydın Bey kimdir, gerçek adı ne? Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Özdilek dizi ve filmleri!

Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde doktor Manolya hanımın eşi merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Doktor hanımın eşi Aydın Bey kimdir, gerçek adı ne? Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Özdilek dizi ve filmleri!

KIRMIZI ODA DOKTOR MANOLYA HANIM'IN KOCASI KİMDİR? LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Levent Özdilek 1955 yılında Adana'da doğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur ve 65 yaşındadır. Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Karanlık İşler : Robin Hawdon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

Kuvayi Milliye : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992

Tamirci (oyuncu) : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Ruhlar Gelirse : Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Karım ve Kızım : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985

Şakacı (oyun) : Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Kösem Sultan : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Filmografi

Kırmızı Oda - 2020

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - 2020

Meleklerin Aşkı -2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi)-2018

Adı Mutluluk - 2015

Hayat Yokuşu-2014

Kavak Yelleri-2008

Dedektif Biraderler - 2008

Sessiz Gemiler - 2007

Kabuslar Evi: Seni Beklerken - 2006

Köpek - 2005 Talat

Haziran Gecesi - 2004

Melekler Adası - 2004

Eyvah Eski Kocam - 2003

Deliyle Geçen Gece - 2003

Serseri - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

Cesur Kuşku - 2001

Benimle Evlenir misin - 2001

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Kırık Zar - 2000

Zehirli Çiçek - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Kadınlar Kulübü - 1999

Kayıkçı - 1998

Karanlıkta Biri Var - 1998

Mavi Düşler - 1998

Affet Bizi Hocam - 1998

Yasemin - 1997

İlk Aşk - 1997

Yaban - 1996

Gözlerinde Son Gece - 1996

Anılardaki Sevgili - 1996

Şehnaz Tango - 1996

Kurtuluş - 1996

Gölge Çiçeği - 1995

Sahte Dünyalar - 1995

Batık Aşklar Müzesi - 1994

İşgal Altında - 1993

Sarı Tebessüm - 1992

Kaldırım Serçesi - 1989

Açık Denizlere Aganta - 1983

Benim Adım Kerim - 1967