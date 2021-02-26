Kırmızı Oda Doktor hanımın eşi Aydın Bey kimdir, gerçek adı ne? Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Özdilek dizi ve filmleri!
Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde doktor Manolya hanımın eşi merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Doktor hanımın eşi Aydın Bey kimdir, gerçek adı ne? Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Özdilek dizi ve filmleri!
Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde doktor Manolya hanımın eşi merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Doktor hanımın eşi Aydın Bey kimdir, gerçek adı ne? Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Levent Özdilek dizi ve filmleri!
KIRMIZI ODA DOKTOR MANOLYA HANIM'IN KOCASI KİMDİR? LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?
Levent Özdilek 1955 yılında Adana'da doğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur ve 65 yaşındadır. Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Karanlık İşler : Robin Hawdon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
Kuvayi Milliye : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Tamirci (oyuncu) : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi : Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski\Victor Haïm - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Ruhlar Gelirse : Noël Coward - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Karım ve Kızım : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Şakacı (oyun) : Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Kösem Sultan : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot : Anatoli Vasilyeviç Lunaçarski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Filmografi
Kırmızı Oda - 2020
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - 2020
Meleklerin Aşkı -2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (dizi)-2018
Adı Mutluluk - 2015
Hayat Yokuşu-2014
Kavak Yelleri-2008
Dedektif Biraderler - 2008
Sessiz Gemiler - 2007
Kabuslar Evi: Seni Beklerken - 2006
Köpek - 2005 Talat
Haziran Gecesi - 2004
Melekler Adası - 2004
Eyvah Eski Kocam - 2003
Deliyle Geçen Gece - 2003
Serseri - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
Cesur Kuşku - 2001
Benimle Evlenir misin - 2001
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Kırık Zar - 2000
Zehirli Çiçek - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
Kadınlar Kulübü - 1999
Kayıkçı - 1998
Karanlıkta Biri Var - 1998
Mavi Düşler - 1998
Affet Bizi Hocam - 1998
Yasemin - 1997
İlk Aşk - 1997
Yaban - 1996
Gözlerinde Son Gece - 1996
Anılardaki Sevgili - 1996
Şehnaz Tango - 1996
Kurtuluş - 1996
Gölge Çiçeği - 1995
Sahte Dünyalar - 1995
Batık Aşklar Müzesi - 1994
İşgal Altında - 1993
Sarı Tebessüm - 1992
Kaldırım Serçesi - 1989
Açık Denizlere Aganta - 1983
Benim Adım Kerim - 1967