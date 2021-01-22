Kırmızı Oda Doktor Ayşe diziden ayrılıyor mu? Meriç Aral Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu? Meriç Aral kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV8'in en çok izlenen Psikolojik Dram türündeki Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlamadır. Baş rolünde Binnur Kaya'yı gördüğümüz Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni ve ünlü oyuncuları konuk etmektedir. Meriç Aral Kırmızı Oda dizisinde Doktor Ayşe olarak karşımıza çıkmaktadır. Birkaç bölümdür ayrılacağını söyleyen Ayşe Doktor, sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda Doktor Ayşe diziden ayrılıyor mu? Doktor Ayşe Kırmızı Oda'dan neden ayrılıyor? Meriç Aral Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu? Meriç Aral kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KIRMIZI ODA DOKTOR AYŞE DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN AYRILIYOR?

TV8 Kırmızı Oda dizisinde Doktor Ayşe rolünü yetenekli oyuncu Meriç Aral canlandırmaktadır. Doktor Ayşe, kliniğin diğer doktorlarından olan Doktor Deniz'e olan aşkıyla ilk bölümden itibaren dikkat çekmektedir. Doktor Deniz ise boşandıktan sonra diğer psikolog olan Doktor Piraye ile aşk yaşamaya başladı. Bunu gören Ayşe, klinikte daha fazla kalamayacağını anladı ve istifasını istedi. Doktor Ayşe'nin hikayesi de bundan sonra başladı. Doktor Hanım, Ayşe'nin ayrılması için bir mühlet istemiş ve onu tanımaya çalışmıştır. Kendi aile hikayesi içerisinde kaybolan Ayşe'yi, platonik aşkı yıkmıştır. Gideceği kesin olarak görülen Doktor Ayşe'yi, Doktor Hanım ikna edebilecek mi? Bunu ileriki bölümlerde göreceğiz.

MERİÇ ARAL KİMDİR?

Meriç Aral 17 Kasım 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Meriç Aral Türk oyuncudur. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.

Meriç Aral, Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. 2017 - 2019 yılları arasında Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile başrolleri paylaştı. Ardından 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı.

Meriç Aral Serkan Keskin ile sevgilidir.Meriç Aral Oynadığı Roller

2012 Sultan (Diyar)

2013-2014 Medcezir (Hale)

2016 Yüksek Sosyete (Ece)

2017-2019 Söz (Eylem)

2020- Kırmızı Oda Doktor (Ayşe)

2013 Balayı

2014 Muska (Melis)

2014 Unutursam Fısılda

2015 Hesapta Aşk (Ezgi)

2017 Cingöz Recai (Filiz)

2018 Yanımda Kal (Zeynep)

2020 Biz Böyleyiz (Beril)