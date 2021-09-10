Kırmızı Oda dizisinin yeni sezondan fragman yayınlandı! Kadroya 4 yeni oyuncu dahil oldu
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Başrolünü Binnur Kaya'nın canlandırdığı Kırmızı Oda dizisi 17 Eylül'de izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezondan ilk fragmanın yayınlandığı dizinin kadrosuna İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman gibi başarılı isimler dahil oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor. 17 Eylül'den itibaren cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam edecek olan diziden yeni fragman da geldi.
4 YENİ OYUNCUYLA YENİ SEZON BAŞLIYOR
FOX TV'de yayınlanan ancak kısa sürede final yapan Masumiyet dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren İlayda Alişan, yeni sezonda Kırmızı Oda'da rol alacak. Alişan, dizide Doktor Hanım'ın yeni danışanı olacak. Alişan'ın yanı sıra Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da dizinin kadrosuna dahil oldu.
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