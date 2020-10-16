Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer

Kırmızı Oda'nın güçlü kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu

Yapımcılığın OGM Pictures'ın üstlendiği TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kadrosunu güçlendiriyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın oynadığı sevilen dizide Akif karakterini canlandıracak isim belli oldu. Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, 7. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.

Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye'nin danışanı Akif karakterini canlandıracak.

Bulduğu her şeyi yanında taşıyan ve çöp biriktiren, takıntılı bir karakter olan Akif, hayat hikayesiyle Kırmızı Oda seyircilerinin yeni favorisi olması bekleniyor. Başarılı oyuncu son olarak ya İstiklal ya Ölüm dizisi ve Bayi Toplantısı adlı sinema filminde seyirci karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Snob Magazin