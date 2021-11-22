Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Dengeler değişecek - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Dengeler değişecek

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Dengeler değişecek

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. İşte detaylar...

OGM Pictures'ın tv8 için çektiği Kırmızı Oda dizisi etkileyici konusu kadar, ünlü konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Dizinin yeni bölümlerine şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Sitare Akbaş da konuk oluyor.

SEVGİLİSİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbaş, Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı "Dara" nın sevgilisi "Sare" karakteriyi canlandıracak. Özoğuz; Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.

Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Dengeler değişecek

Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Dengeler değişecek

Kırmızı Oda dizisine flaş transfer! Dengeler değişecek

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title