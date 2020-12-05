Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı
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Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

05.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:59

Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Burcu Biricik, hayat verdiği Boncuk karakteriyle Twitter'da gündem oldu. Eşinin sevgisizliğinden dolayı halüsinasyonlar görmeye başlayan Burcu'nun ermişlerle konuştuğu anlar izleyicileri ekrana kilitledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam 14. bölümüyle ekrana geldi. Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisine Sevinç Erbulak ev Burcu Biricik dahil oldu.

ERMİŞLERLE KONUŞAN KADINI CANLANDIRIYOR

Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteri halüsinasyonlar gören bir kişi olarak Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu. Boncuk'un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da aradı. Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini, onlarla konuştuğunu söyleyen Boncuk'un hikayesi son bölüme damga vurdu.

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

OYUNCULUĞUYLA TAM NOT ALDI

Öte yandan Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla Twitter'da gündem oldu. Oyuncu için "Muazzam bir oyunculuk", "Muhteşem canlandırmışsın" ve "Tek kelimeyle harikaydın" gibi yorumlar yapıldı.

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

İşte Burcu Biricik için yapılan bazı yorumlar...

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı
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