Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
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Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

14.10.2020 23:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:54

Tv8 ekranlarında her perşembe yayınlanan Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi 6. bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Peki, Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın beşinci bölümünde; Alya'nın (Melisa Sözen) travmatik geçmişiyle hesaplaşması devam ederken, Meliha (Evrim Alasya) evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve evlat acısını anlatıyor. Geçmişine dair büyük pişmanlık yaşayan Ahmet (Emre Kınay) ise Doktor Piraye'nin kapısını çalıyor. Meliha'nın akıbeti gizemini koruyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİNDEN KİM AYRILDI?

Başrol oyuncularından Evrim Alasya'nın diziye veda edeceği gelen bilgiler arasında. Ayrılma sebebi ise Şahmeran adlı dizide yer alacak olması. Başarılı performansı ile gönüllerde taht kuran oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi.

KIRMIZI ODA 6. BÖLÜM İZLE!

Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

Kırmızı Oda dizisinden kim ayrıldı? Kırmızı Oda başrol oyuncusu neden diziden ayrıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

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