Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi, sosyal medyada gündem oldu. İntiharın eşiğinde olan mevlüt hocası kadını canlandıran Evrim Alasya'nın okuduğu ilahi ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrolünü Binnur Kaya'nın oynadığı dizinin ilk bölümü Twitter'da gündem oldu.

SESİYLE HERKESİ MEST ETTİ

Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir'in konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide intiharın eşiğinde olan bir anneyi canlandıran Alasya'nın performansı takdir topladı. İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Mevlüt hocası olan Meliha'nın doktor odasında söylediği ilahi ise izleyicilerden tam not aldı.

Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin'in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Kısa sürede Twitter'da gündem olan dizi için "Tek kelimeyle bayıldım", "İşte görmek istediğimiz diziler", "Toplumu bilgilendiren ve yönlendiren bir dizi olmuş" ve "Baştan sona ağladım" yorumları yapıldı.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.