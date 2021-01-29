Kırmızı Oda Delikanlı Sadi kim, gerçek adı ne? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Erkan Petekkaya dizileri ve filmleri!

Cuma akşamları TV8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi konusu kadar oyuncularıyla da büyük ilgi çekmektedir. her hafta farklı psikolojik rahatsızlıkları ele alan Kırmızı Oda dizisine bu hafta flaş bir isim dahil oluyor! Kırmızı Oda Delikanlı Sadi kim, gerçek adı ne? Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Erkan Petekkaya dizileri!

Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda dizisine dahil oldu! Daha fragmanlarda izleyen yüz binlerce kişiyi ekranlara kilitleyen Delikanlı Sadi'nin hikayesi merak edildi! Erkan Petekkaya'nın hayat verdiği Delikanlı Sadi'nin hikayesi de Gülseren Budayıcıoğlu'nın Madalyonun İçi kitabında yer alıyor! Kırmızı Oda, Cuma akşamları 20:00'da TV8 ekranlarında! Peki, Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya kaç yaşında ve aslen nereli?

DELİKANLI SADİ KİMDİR? ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da doğdu. 50 yaşındaki Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etti ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yayın döneminde ATV'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırdı.

Erkan Petekkaya, Didem Petekkaya ile evlidir ve çiftin Cem Cano Petekkaya adında bir oğulları vardır.

ERKAN PETEKKAYA TİYATRO OYUNLARI:

Deli Dumrul : Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Korku (oyun) : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Sokak Kedisi Marilu : Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Mitos Güzeli : Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ

1998 -Güzel Günler - Talat

1998 - Aynalı Tahir - Kadir

2001 - Aşkına Eşkiya - Sadocan

2003 - Bedel

2003 - Taştan Kalp - İsmail

2003 - Japonyalı Gelin - Ömer

2003 - Serseri - Bülent

2005 - Beyaz Gelincik - Ömer Aslanbaş

2005 - Köpek - Yılmaz

2007 - Sessiz Fırtına - Yiğit Sancaktar

2008 - Sonbahar - Galip Türker

2009 - Bahar Dalları - Balıkçı

2009 - Hanımın Çiftliği - Milletvekili

2010 Hanımeli Sokağı Osman

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Ali Akarsu

2012-2014 Dila Hanım - Rıza Bey

2013 Benim Hala Umudum Var Erkan

2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar

2017 - Kayıt Dışı - Ali Kemal Ateş

2019 - Vurgun - Kemal Vardar

2020 - Gel Dese Aşk - Murat

2021 - Kırmızı Oda - Sadi

ERKAN PETEKKAYA FİLMLERİ