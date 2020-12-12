Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu

Kırmzı Oda dizisinden dün ilk bölümüyle ekrana gelen Akrep'e transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Kırmızı Oda'da zorlu hayat mücadelesiyle ekrana gelen Alasya, yeni dizisinde kendisini terk eden annesinden intikam almak için her şeyi göze alan kadını canlandırıyor.

Başrollerini Evrim Alasya ve Demet Akbağ'ın canlandırdığı Akrep dizisi, dün akşam ilk bölümüyle Star TV'de ekrana geldi. Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterini oynayan Alasya, yeni dizisinde bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıktı.

OYUNCULUKLARIYLA ALKIŞ TOPLADI

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. Geçmiş günahların intikamını almaya yeminli olan Ferda (Evrim Alasya) yaptıklarıyla diziye damga vurdu. Demet Akbağ da yıllar sonra ekrana döndüğü Akrep dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Erkan Birgören'in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrolünde usta aktör Bekir Aksoy ve genç kuşağın yetenekli ismi Yusuf Çim de yer alıyor.

YENİ ROLÜYLE TREND OLDU

Dizide en çok konuşulan konulardan biri de Kırmızı Oda'da türbanlı ve zorlu hayat mücadelesiyle dikkat çeken Meliha'yı oynayan Evrim Alasya'nın yeni dizisinde hırslı ve intikam yemini eden kadını oynaması izleyicileri şaşkına çevirdi.

Kısa sürede gündem olan Evrim Alasya için şu yorumlar yapıldı: