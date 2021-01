Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can hayal mi? Kırmızı Oda Can karakterini canlandıran Feyyazz Şerifoğlu kimdir?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'nın karakterlerininden Can, Boncuk'u görmek için Hollanda'dan İstanbul'a geliyor. Peki, Kırmızı Oda Can hayal mi? Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can karakterini canlandıran Feyyazz Şerifoğlu kimdir?