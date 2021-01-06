Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can hayal mi? Kırmızı Oda Can karakterini canlandıran Feyyazz Şerifoğlu kimdir?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'nın karakterlerininden Can, Boncuk'u görmek için Hollanda'dan İstanbul'a geliyor. Peki, Kırmızı Oda Can hayal mi? Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can karakterini canlandıran Feyyazz Şerifoğlu kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin ermişler tarafından evlendirilmesi konu olarak ele alınırken 25 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümde Feyyaz Şerifoğlu da bu konuya dahil olarak Kırmızı Oda dizisine katıldı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıracak olan Feyyaz Şerifoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki ama Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

KIRMIZI ODA CAN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisine Boncuk karakterinin hikayesiyle dahil olan Can karakterini Feyyaz Şerifoğlu canlandırmaktadır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 yılında Rize'de doğan Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuştur.

Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması "Gidene" ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık'ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır. Ajda Pekkan'ın vokalisti olarak müzik piyasasında bilinen Feyyaz Şerifoğlu Kırmızı Oda'da oyunculuk yeteneğini konuşturuyor.

KIRMIZI ODA CAN HAYAL Mİ?

Gerçek hikayesiyle dikkatleri çeken Kırmızı Oda dizisinde, Boncuk karakterinin son fragmanda gördüğü Can karakterinin hayal mi yoksa gerçek mi olduğuna dair net bilgi henüz yok. Bu sorunun cevabının merak edilmesinin nedeni ise Burcu Biricik'in canlandırdığı Bomcuk karakterinin halüsinasyonlar görmesi.