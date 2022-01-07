Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı? 7 Ocak Kırmızı Oda bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kırmızı Oda 1 hafta yılbaşı arası verdiği için dizi bugün yayınlanmayacaktır. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek. Bugün TV8'de Masterchef yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

TV8 7 OCAK CUMA YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.

KIRMIZI ODA OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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