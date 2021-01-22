Kırmızı Oda Boncuk intihar mı edecek? Boncuk kliniğe mi yatacak? Boncuk Kırmızı Oda Boncuk gerçek hikayesi nedir?

Her hafta farklı psikolojik rahatsızlıkları işleyen TV8 Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri büyük ilgi görüyor. Şizofreni hastası olduğu bilinen boncuk bu bölümde hem doktoru hem de izleyenleri korkuttu. İzleyiciler, Kırmızı Oda Boncuk intihar mı edecek, ölecek mi? Kırmızı Oda Boncuk gerçek hikayesi nedir? merak etmeye başladı, işte detaylar...

TV8'in en çok izlenen Psikolojik Dram türündeki Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlamadır. Baş rolünde Binnur Kaya'yı gördüğümüz Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni ve ünlü oyuncuları konuk etmektedir. Her hafta farklı bir psikolojik rahatsızlığı konu alan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri büyük ilgi görüyor. Başta gerçekte var olmayan dedeler, dervişleri gören ve daha sonra da hayali bir karakter olan Can'ı yaratıp ona aşık olan Boncuk son bölümde daha da fenalaştı! İzleyenler, Kırmızı Oda Boncuk intihar mı edecek? Boncuk kliniğe mi yatacak? Boncuk Kırmızı Oda Boncuk gerçek hikayesi nedir? Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? merakla araştırıyor. İşte detaylar...

BONCUK KLİNİĞE Mİ YATACAK? İNTİHAR MI EDECEK?

Kırmızı Oda Boncuk, son bölümde Sadık ve çevresindeki herkesin onu öldüreceğini düşünmeye başladı. Kendine ve çevresindekilere zarar vereceği düşünülen Kırmızı Oda Boncuk, son bölümde "başka bir yol var" diyerek başkalarından önce kendisini öldürme fikrine kapıldı. İzleyenler, Boncuk intihar mı edecek? Boncuk kliniğe mi yatacak? Boncuk ölecek mi? diye düşünmeye başladı. Detayları önümüzdeki haftalarda!

KIRMIZI ODA BONCUK GERÇEK HİKAYESİ NE?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında Boncuk karakteri Emine ismiyle anlatılan kişiden uyarlama olduğu düşünülür. Emine, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan ve 3 çocuklu bir kadındır. 3 yıl öncesine kadar sıradan ve sonrasına kıyasla sakin bir hayat yaşayan Emine, kimsenin kendisini dinlememesinden ve anlamamasından şikayet etmektedir. Sesler işittiğinden bahseden Emine, kendisini isteyen başkalarının çok olduğundan ve Boncuk gibi, onu başkasına vereceklerini sayıklar. Emine, Doktor Hanıma Hollanda'da yaşarken hiç arkadaşı olmadığından bahseder ve eşinin de ayı şekilde arkadaşı, dostu yoktur. Fakat seans burada biter, Doktor hanım Emine'ye ilaçlar verir ve 1 ay sonrası için randevulaşırlar. Fakat, Emine bir daha hiç seansa gelmez ya da kitapta bahsedilmez.

Boncuk, kitapta havada kalan Emine'nin hikayesinden uyarlamadır.