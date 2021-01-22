Kırmızı Oda Boncuk hastalığı ne, şizofreni mi? Boncuk şizofren mi? Şizofreni nedir? Şizofreni belirtileri nelerdir?

Her hafta farklı psikolojik rahatsızlıkları işleyen TV8 Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin rahatsızlığı merak edildi. Son olarak aşık olduğu Can karakterinin hayal olduğu öğrenilen Boncuk'un şizofreni olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Kırmızı Oda Boncuk hastalığı ne? Boncuk şizofren mi? Şizofreni nedir, belirtileri nelerdir?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümü de büyük ilgi gördü! Her hafta farklı psikolojik rahatsızlıkları işleyen TV8 Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin rahatsızlığı merak edildi. Son olarak aşık olduğu Can karakterinin de Dedeler gibi hayal ve kurmaca olduğu öğrenilen Boncuk'un şizofreni olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu Boncuk'un hastalığını açıkladı! Peki, Kırmızı Oda Boncuk hastalığı ne? Boncuk şizofren mi? Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı! Şizofreni nedir? Şizofreni belirtileri nelerdir?

KIRMIZI ODA BONCUK'UN HASTALIĞI NEDİR?

Burcu Biricik'in canlandırdığı Kırmızı Oda Boncuk hastalığı ilk bölümden belli oluyordu. kendi kafasında Dedeler'i kuran Boncuk, daha sonra aşık olduğu Can'dan bahsetmeye başladı. Bu bölümde Can karakterinin de kafasında kurduğu hayali bir insan olduğu ortaya çıktı. Kendi yarattığı arkadaşlarla iletişim kurmaya çalışan Boncuk'un hastalığının şizofreni olduğu netleşti!

BONCUK'UN HASTALIĞI ŞİZOFRENİ NEDİR?

Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk şizofren hastası olduğunu bu bölümde kendi de, Doktor Hanım da açıkladı. Gülserek Budayıcıoğlu Boncuk'un hastalığı şizofreni için şunları söylüyor:

Şizofren hastalığı olan kişilerde genellikle çok farklı, zengin ve renkli bir hayal gücü ve iç dünyası vardır. Hastanın etrafındaki diğer insanlar ve hasta yakınları, hastanın dünyasında neler olup bittiğini hiç bilmezler ve bu sebeple hastaların sözlerini ve davranışlarını hiç anlamaz, onların saçma sapan konuştuğunu, hayal gördüğünü zannederler. Dışarıdan bakıldığı zamanlarda da böyle görünse bile bunların hastanın kendisi için bir anlamı vardır. Kimileri peygamberdir, kraldır, başbakan ve hatta büyük devlet başkanıdır. Yani kendilerini herkesten üstün, güçlü ve kudretli görebilirler.

ŞİZOFREN NEDİR? ŞİZOFRENİ NEDİR?

Şizofreni, hastaların gerçek ile gerçek dışı olayları birbirinden ayırt edememesine neden olan, sağlıklı düşünce akışına ve duygu kontrolüne engel olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Şizofreni, normal davranışlara engel olan ciddi bir beyin odaklı hastalıktır. Şizofreni genellikle, yavaş yavaş gelişim gösterir. Şizofren hastalarda, erken tanı ve erken tedavi çok önemlidir. Şizofreni hastalığı genel olarak çarpık düşünceler, halüsinasyonlar, korku ve paranoyaları meydana getirir. Medyanın, televizyon dizilerinin ve filmlerin işlediği hikayeler toplumda şizofreni hastalarını saldırgan ve tehlikeli ve benzeri şekilde tanıtsa da aslında böyle reaksiyonlar yoktur.

ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şizofreni hastaları gerçek dışı olaylara ve durumlara inanırlar. Bunlar hayaller, halüsinasyonlar ya da sanrılar olarak tanımlanır. Örneğin, şizofreni bir hasta, ona birinin takıntılı derecede aşık olduğunu, ondan zarar gördüğü ve hatta tacize uğradığını görebilir.Şizofreni hastalığında yaygın olarak görülen şeyler; gerçekte olmayan şeyleri görme hatta duyma gibi durumlardır. Bunlar, halüsinasyon olarak nitelendirilebilir. Bunları şizofrenler tamamen gerçek gibi hissedilir ve normal bir deneyimin gücüne eşdeğerdir. Halüsinasyon herhangi bir duyuda olabileceği gibi genellikle işitme şeklinde gerçekleşir.