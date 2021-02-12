Kırmızı Oda "Ayla" kim, gerçek adı ne? Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir? İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tenolcay dizileri!
Her Cuma, TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine Nazlı'nın annesi rolünde katılacak İpek Tenolcay kimdir? İpek Tenolcay kaç yaşında, nereli? İpek Tenolcay hangi dizilerde oynadı?
TV8'in soluk soluğa izlenen dizisi Kırmızı Oda, her hafta farklı psikolojik rahatsızlıkları konu alıyor. Son haftalarda Nazlı (Pınar Deniz) ve Recai'nin ilişkisindeki çıkmazla ilgilenen Doktor Hanım, bu hafta Nazlı'nın annesi Ayla Hanım'ı da tanımış oldu. Ekranlarda Kırmızı Oda Ayla'yı görenler kim olduğunu merak etti. Peki, Kırmızı Oda "Ayla" kim, gerçek adı ne? Kırmızı Oda Nazlı'nın annesi kimdir? İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tenolcay dizileri!
KIRMIZI ODA AYLA KİM? İPEK TENOLCAY KİMDİR?
İpek Tenolcay, 12 Temmuz 1970, İstanbul doğumlu Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu. Uzun süre mankenlik yaptıktan sonra 1996 yılında Şehnaz Tango adlı televizyon dizisinde rol aldı. Tenolcay, ayrıca sunuculuk da yaptı. Örümcek dizisindeki baş rolü, onun büyük kitlelerce tanınmasını sağladı. İyi derecede İngilizce bilen oyuncu, bir çocuk annesidir. Beyaz İnci TV Ödülleri, 2005, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü, Kurtlar Vadisi dizisiyle alan oyuncu İpek Tenolcay hangi dizilerde oynadı?
İPEK TENOLCAY HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Maria ile Mustafa - 2020
Erkenci Kuş - 2019
Yaşamayanlar - 2018
Seviyor Sevmiyor - 2016
Bana Baba Dedi - 2015
Bana Adını Sor - 2015
Gönül Hırsızı - 2013
Esir Sultan - 2012
Yamak Ahmet - 2012
Umutsuz Ev Kadınları - 2012
Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012
Cam Kırıkları - 2009
Yaban Gülü - 2008
Ayrılık - 2007
Yalan Dünya - 2007
Ankara Cinayeti - 2006
Sev Kardeşim - 2006
Kayıt Dışı - 2005
Üç Kadın - 2005
Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003-2005
Çocuklar Duymasın - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
Abdülhamit Düşerken - 2002
Yeşil Işık - 2001
Baykuşların Saltanatı - 2000
Örümcek - 1998
Hemşerim - 1997
Şehnaz Tango - 1996