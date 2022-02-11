Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 60. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 61. bölüm yeni fragman çıktı mı?

Kırmızı Oda fragmanı yayında mı? TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda bugün 60. bölümü ile ekranlara geliyor. Kırmızı Oda izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 61. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

KIRMIZI ODA 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 60. bölümün ardından 61. bölüm fragmanı 14 Şubat tarihinde çıkacaktır.

KIRMIZI ODA 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda yeni sezonuyla yine izleyiciyi büyüledi. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte 12 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek Kırmızı Oda'nın 60. Bölüm yeni tanıtımı. Sadi ve Dara'nın hikayesinde sona geliniyor...

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

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