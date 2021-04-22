Kırmızı Oda 34. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda final bölümü fragmanı izle! Kırmızı Oda 33. bölüm izle

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KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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KIRMIZI ODA 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KIRMIZI ODA 33. BÖLÜM İZLE

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KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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