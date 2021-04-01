Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 30. bölüm izle
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Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 30. bölüm izle

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Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 30. bölüm izle

Kırmızı Oda 31. Bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda dizisinin 30. bölümü ardından Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı da yayınlandı. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 30. bölüm izle

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KIRMIZI ODA 30. bölüm FULL İZLE!

Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında 30. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KIRMIZI ODA 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 30. bölüm izle

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM İZLE

Kırmızı Oda 30. bölüm izlemek için tıklayınız!

KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Oyuncular

  • Doktor Hanım (Binnur Kaya): Psikiyatri kliniğinin sahibi.
  • Dr. Piraye Artun (Tülin Özen): Psikiyatrist. İki çocuğuna eşi vefat ettiği için tek başına bakıyor.
  • Prof. Dr. Deniz Saner (Burak Sevinç): Kliniğin duayeni. Tahta oymacılığı hobisi.
  • Dr. Ayşe Gölge (Meriç Aral): Çocuk psikiyatristi
  • Murat (Halit Özgür Sarı): Klinik müdürü.
  • Boncuk (Burcu Biricik)
  • Can (Feyyaz Şerifoğlu)
  • Gülçin Kültür Şahin
  • Sezin Bozacı
  • Baran Can Eraslan
  • Meliha (Evrim Alasya): Acili bir çocukluk geçiren, intihara teşebbüs eden ve kliğine gelen bir kadın.
  • Nesrin (Hande Doğandemir): Eşi Mehmet'ten şiddet görüyor.
  • Mehmet (Salih Bademci): Nesrin'in eşi.
  • Alya (Melisa Sözen)
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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