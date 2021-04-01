Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 30. bölüm izle

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Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında 30. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM İZLE

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KIRMIZI ODA'NIN KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Oyuncular