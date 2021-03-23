Kırmızı Oda 30. bölüm ön izleme! Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda canlı izle!

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya iki ünlü oyuncu dahil oldu. Kırmızı Oda 30. bölüm ön izleme! Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda canlı izle!

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya iki ünlü oyuncu dahil oldu. Kırmızı Oda 30. bölüm ön izleme! Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda canlı izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 29. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz) Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı ve kendisi için yaptığı iyilikleri Doktor Hanım'a anlatırken; Fahri'nin söylediği sözler ise Kumru'yu çok şaşırtır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle içindeki öfkeden kurtulup tek başına yeni bir hayat inşa eder. Haluk, Nazlı'daki bu değişimi görüp ondan etkilenir. Sadi (Erkan Petekkaya), Mehmet'le birlikte bir çete liderinin eline düştükten sonra başlarına gelenleri Doktor Hanımla paylaşır.

KIRMIZI ODA 30. BÖLÜM ÖN İZLEME