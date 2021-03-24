Kırmızı Oda 30. Bölüm fragmanı izle! TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 29. bölüm izle

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Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında 29. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 29. bölümün ardından şimdi de Kırmızı Oda 30. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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KIRMIZI ODA 29. BÖLÜM İZLE
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KIRMIZI ODA'NIN KONUSU
Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
Karakterler (Oyuncular)
- Doktor Hanım (Binnur Kaya): Psikiyatri kliniğinin sahibi.
- Dr. Piraye Artun (Tülin Özen): Psikiyatrist. İki çocuğuna eşi vefat ettiği için tek başına bakıyor.
- Prof. Dr. Deniz Saner (Burak Sevinç): Kliniğin duayeni. Tahta oymacılığı hobisi.
- Dr. Ayşe Gölge (Meriç Aral): Çocuk psikiyatristi
- Murat (Halit Özgür Sarı): Klinik müdürü.
- Boncuk (Burcu Biricik)
- Can (Feyyaz Şerifoğlu)
- Gülçin Kültür Şahin
- Sezin Bozacı
- Baran Can Eraslan
- Meliha (Evrim Alasya): Acili bir çocukluk geçiren, intihara teşebbüs eden ve kliğine gelen bir kadın.
- Nesrin (Hande Doğandemir): Eşi Mehmet'ten şiddet görüyor.
- Mehmet (Salih Bademci): Nesrin'in eşi.
- Alya (Melisa Sözen)