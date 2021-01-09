Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisini 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 18. son bölümüyle ekrana geldi. Uğruna yaşadığı memleketi terk ettiği sevdiği adam tarafından fuhşa sürüklenen Kumru'nın acı hikayesi herkesi ekrana kilitledi.

HİKAYESİYLE TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Sevdiği adam Yavuz tarafından kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru'nun geçmişte yaşadıkları ortaya çıktı. Kumru yaşadığı acı dolu anları gözyaşları içinde Doktor Hanım'a anlattı. Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam yüzünden fuhşa sürüklenmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakteri hikayesiyle Twitter'da çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte Kırmızı Oda dizisi için yapılan bazı paylaşımlar...