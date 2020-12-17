Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?
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Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?

17.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:55
Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?

Türk yapımı televizyon dizisi, Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?

Kırmızı Oda yeni bölümü ile izleyicileri buluşacak Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

16. bölüm ile ekranlara gelecek Kırmızı Oda her Cuma saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI!

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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