Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?
17.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:55
Türk yapımı televizyon dizisi, Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?
Kırmızı Oda yeni bölümü ile izleyicileri buluşacak Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün?
KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?
16. bölüm ile ekranlara gelecek Kırmızı Oda her Cuma saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI!
Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan