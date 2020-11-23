Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?
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Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

23.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:07

Türk yapımı televizyon dizisi olan ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm izle!

Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral gibi oyuncuların rol aldığı Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda son bölüm izle!

Kırmızı Oda dizisi çarpıcı konusu ile çıktığı ilk günden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın başrolde yer aldığı dizi hakkında sorulan soruları sizler için derledik.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

İlk olarak 4 Eylül'de başlayan dizi, başladığı günden beri cuma günleri ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

"Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa 'KIRMIZI ODA'da ortaya çıkacak." sloganıyla yola çıkan dizi, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTABIN UYARLAMASI?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi, gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın son bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kırmızı Oda 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda son bölümde neler oldu?

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