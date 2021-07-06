Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü
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Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü

Kırmızı mayolu pozuna 'düşsen kırılan yerin kaynamaz' yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları, sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bir takipçisinden gelen "Düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna çıldırdı. Altuğ, "Kırılmaz siz rahat olun. Ya da çatlayın bilemedim" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve fit görüntüsü nedeniyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un son yaptığı kırmızılı mayolu paylaşım da ilgi gördü. Altuğ, kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİRMEK İYİDİR"

Altuğ paylaşımına da "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" notunu düştü.

"RAHAT OLUN YA DA ÇATLAYIN"

Pınar Altuğ'un paylaşımı oldukça fazla yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'u tebrik ederken bazıları ise yaşına gönderme yaptı. Altuğ her yoruma üşenmeden yanıt vermesiyle dikkat çekti.

Kırmızı mayolu pozuna 'düşsen kırılan yerin kaynamaz' yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü

Altuğ bir takipçisinin "Bu yaşta iyi cesaret düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna "Kırılmaz siz rahat olun ya da çatlayın bilemedim" yanıtını verdi.

Kırmızı mayolu pozuna 'düşsen kırılan yerin kaynamaz' yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü - Haberler Magazin
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