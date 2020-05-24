Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi
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Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi

Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı liste de korunan iki porsuk görüntülendi.

24.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:30

Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı liste de korunan iki porsuk görüntülendi.

Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde iki porsuk görüntülendi. Porsukları aracıyla geçerken fark eden yöre sakinlerinden Hasan Çetin fark ederek görüntüledi. Porsuklar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırımızı listesinde koruma altında bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de bir kez tek Porsuk gördüğünü belirten Hasan Çetin, "İlk defa ikisini bir arada gördüm. O anları görüntülediğim için mutlu oldum. Yaban hayatı bakımından son derece zengin bir doğamız var. Herkesten ricam bu güzelliklere sahip çıkmaları" dedi.

Kırmızı listeyle korunan porsuklar böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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