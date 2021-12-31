Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü - Haberler
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Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Arıcan - Haberler | Güncel

Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndüANTALYA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kırmızı kod verdiği Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saat süren şiddetli yağış ve fırtına cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

ANTALYA (İHA) - Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü

ANTALYA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kırmızı kod verdiği Antalya'nın Finike ilçesinde 41 saat süren şiddetli yağış ve fırtına cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Ortaya çıkan görüntüler ise İtalya'nın Venedik şehrini anımsattı.

Finike ilçesi Kum Mahallesi 177. Sokak, cadde boyunca yağış ve fırtınanın etkisi ile sular altında kaldı. Araç ve yaya trafiğinin kapandığı sokağın görüntüsü Venedik'i anımsattı. Su altında kalan yolun yakınında ise taşma ihtimali olan bir derenin olmaması ilçedeki alt yapı sıkıntısını gözler önüne serdi.

Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü

Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü

Kırmızı Kodlu Finike'nin sokakları Venedik'e döndü

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