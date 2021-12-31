'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü - Haberler
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'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Arıcan - Haberler | Güncel

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Kırmızı Kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 38 saatlik aralıksız yağış ve fırtına dinince bilanço ortaya çıktı.

ANTALYA (İHA) - 'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

ANTALYA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Kırmızı Kod ile uyarıda bulunduğu Antalya'nın Finike ilçesinde 38 saatlik aralıksız yağış ve fırtına dinince bilanço ortaya çıktı. Deniz suyu, kahverengiye dönerken rüzgarın etkisi ile atıklar sahile vurdu.

Finike ilçesinde fırtına ve yağış dinince 38 saatlik 'Kırmızı Kod'un bilançosu ortaya çıktı. 10 kilometrelik sahil bandına rüzgarın etkisi ile atıklar dolarken, denizin rengi kahverengiye döndü. Bölgede zaman zaman dalgaların boyu ise 6 metreyi buldu.

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

'Kırmızı Kod' uyarısı verilen Finike'de deniz kahverengiye döndü

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