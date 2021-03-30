Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor

Kocaeli'de internet kafe, bilardo salonu, hamam, sauna, halı saha, havuz gibi işletmeler valilik kararıyla hizmet vermeye başlayacak.

Kocaeli'de internet kafe, bilardo salonu, hamam, sauna, halı saha, havuz gibi işletmeler valilik kararıyla hizmet vermeye başlayacak.

Pandemi döneminde korona virüsün yayılmasına yönelik alınan kararlar neticesinde kapatılan işletmeler Kocaeli Valiliği'nin kararına göre tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda pandemi haritasında kırmızıya dönen Kocaeli'de internet kafe, spor ve bilardo salonları, hamam ve sauna salonları yüzde 50 kapasiteye uymak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 07.00 ile 19.00 arasında hizmet verebilecek. Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler ise seyirci almamak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 09.00 ile 19.00 arası hizmet verebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı