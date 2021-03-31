Kırmızı Kamyon nerede çekiliyor? Kırmızı Kamyon dizisi hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?

Ekranların yeni dizisi Kırmızı Kamyon'un nerede çekildiği merak edildi. Peki, Kırmızı Kamyon dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Kamyon dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Kırmızı Kamyon İtfaiye çekimleri nerede, hangi İtfaiye'de yapılmaktadır?

Farklı senaryosuyla dikkat çeken Kırmızı Kamyon dizisi heyecanla bekleniyor. Dizinin nerede çekim yapıldığı da merak edildi. Kırmızı Kamyon nerede çekiliyor? Kırmızı Kamyon dizisi hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede?

KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Kamyon dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'da geçiyor. Dizinin yapımcılığını 10. Ev üstleniyor. Dizideki oyuncular İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi almıştır. Eğitimlerini tamamlayan oyuncular sertifikalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı'ndan teslim alarak başarılarını tescillediler.

Kısacası dizinin çoğu sahnesinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Ayrıca dizideki teknik ekipmanların çoğu Yalova İtfaiyesi ve İstanbul İtfaiyesi tarafından sağlanıyor.

KIRMIZI KAMYON KONUSU NEDİR?

Kırmızı Kamyon, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan yazmaktadır. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır yer almaktadır.

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

KIRMIZI KAMYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Kamyon dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

UĞUR (GÖRKEM SEVİNDİK)

YONCA (NİLAY DENİZ)

CEM (USHAN ÇAKIR)

YAVUZ (FATİH AL)

ZEHRA (TUĞÇE ALTUĞ)

TOLGA (DENİZ HAMZAOĞLU)

AYŞE (ASLI ORCAN)

GÖNÜL (TOPRAK SAĞLAM)

MENEKŞE (SÜMEYYE AYDOĞAN)

İLKER (BURAK BERKAY AKGÜL)

BEDRİ (TİMUR ÖLKEBAŞ)

MURAT (GÜRBERK POLAT)

FURKAN (EFEKAN CAN)

HAZAN (MELİSA AKMAN)

ABDO (UĞUR ARDA BAŞKAN)

HALİL (BÜLENT ERGÜN)