Kırmızı Kamyon İlker kimdir? Kırmızı Kamyon Timur Ölkebaş kimdir? Timur Ölkebaş kaç yaşında nereli?
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Kırmızı Kamyon İlker kimdir? Kırmızı Kamyon Timur Ölkebaş kimdir? Timur Ölkebaş kaç yaşında nereli?

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Kırmızı Kamyon İlker kimdir? Kırmızı Kamyon Timur Ölkebaş kimdir? Timur Ölkebaş kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Timur Ölkebaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Timur Ölkebaş kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Timur Ölkebaş kimdir? Kırmızı Kamyon İlker kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Timur Ölkebaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Timur Ölkebaş kimdir? Timur Ölkebaş kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon İlker kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON İLKER KİMDİR?

Beş çocuk babası, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyonun en renkli karakterlerinden biridir. Bedri, ailesine ve çocuklarına çok düşkün olmakla beraber aynı zamanda karısına da ilk günkü gibi aşıktır. Çocukları kimi zaman herkes için birer bela olsa da onlar için de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük hayali onların geleceğine yatırım yapabilmektir.

KIRMIZI KAMYON TİMUR ÖLKEBAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1977

Kaç yaşında: 44yaşında

Timur Ölkebaş Aslen Artvin Hopalıdır. Rize Halk Eğitim Merkezinde tiyatroya başlamıştır. Aynur Ölkebaş ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.

Görsel:@timurolkebas

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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