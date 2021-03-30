Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Kırmızı Kamyon ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu kimlerdir?
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Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Kırmızı Kamyon ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu kimlerdir?

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Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Kırmızı Kamyon ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu kimlerdir?

Show TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor! Yönetmenliğini Osman Kayanın yaptığı "Kırmızı Kamyon" 31 Mart'ta (yarın) başlıyor. Dram ve aksiyonun bir arada olacağı hikâyesiyle seyircilerin ekran başına kitleneceği düşünülen dizi Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatacak. Peki, Kırmızı Kamyon Show TV'de başlıyor! Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Kırmızı Kamyon ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu kimlerdir? Detaylar haberimizde!

Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu
Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu

Show TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor! Yönetmenliğini Osman Kayanın yaptığı "Kırmızı Kamyon" 31 Mart'ta (yarın) başlıyor. Dram ve aksiyonun bir arada olacağı hikâyesiyle seyircilerin ekran başına kitleneceği düşünülen dizi Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatacak. Peki, Kırmızı Kamyon Show TV'de başlıyor! Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Kırmızı Kamyon ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu kimlerdir? Detaylar haberimizde!

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.

KIRMIZI KAMYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Kamyon dizisi 31 Mart (yarın) Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖN İZLEME

KIRMIZI KAMYON OYUNCU KADROSU KİMLERDİR?

Dizinin başrollerindeGörkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler yer alırken diğer oyuncular;

Fatih Al
Tuğçe Altuğ
Deniz Hamzaoğlu
Aslı Orcan
Toprak Sağlam
Ebrar Alya Demirbilek
Burak Berkay Akgül
Timur Ölkebaş
Gürberk Polat
Melisa Akman
Uğur Arda Başkan
Sümeyye Aydoğan
Efekan Can

Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

Dizinin senaryo ekibinde bir değişiklik yaşandı. Tanıtımlarıyla heyecan yaratan dizinin senaryo süpervizörlüğünü Sema Ergenekon üstlenirken dizinin senaryosu da artık Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kalemiyle seyirciyle buluşacak.

Kırmızı Kamyon dizisi konusu nedir? Kırmızı Kamyon ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu kimlerdir?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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