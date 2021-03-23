Kırmızı Kamyon 1. Bölüm Fragman
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Kırmızı Kamyon 1. Bölüm Fragman

23.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:00

Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/kirmizi-kamyon-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=kirmizi_kamyon&utm_content=detayKırmızı Kamyon'a Abone Olmak İçin › http://bit.ly/kkamyon-dd-subSuavi Doğan ve Kerem Çatay'ın ortaklığında kurulan 10.

Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/kirmizi-kamyon-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=kirmizi_kamyon&utm_content=detay

Kırmızı Kamyon'a Abone Olmak İçin › http://bit.ly/kkamyon-dd-sub

Suavi Doğan ve Kerem Çatay'ın ortaklığında kurulan 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği; kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Bülent Ergün, Toprak Sağlam, Tuğçe Altuğ ve Yaşar Aydınlıoğlu gibi isimlerin buluştuğu 'Kırmızı Kamyon' yakında başlıyor.

Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan 'Kırmızı Kamyon', izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.

Kırmızı Kamyon'un senaryosu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

#KırmızıKamyon

Kırmızı Kamyon 1. Bölüm Fragman

Kaynak: DailyMotion.com

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