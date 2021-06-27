Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 5 yaralı
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Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 5 yaralı

Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumköy turizm bölgesi istikametine seyir halindeki Burak Y.'nin kullandığı 06 DD 6807 plakalı otomobil, Kumköy Evrenseki Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Berkay Yılmaz'ın kullandığı 07 J 0134 plakalı araca arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle savrularak aynı istikamette duraklayan 07 AIU 409 plakalı araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada 06 DD 6807 plakalı araç sürücüsü Burak Y., araçta yolcu olarak bulunan Safiye Kapçak, 07 J 0134 plakalı araç sürücüsü İbrahim Berkay Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İranlı Hosseın Nassım ve Alman Söllner Chloe Kalea yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla bölgede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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