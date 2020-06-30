Kırmızı ışıkta geçti, 4 arabanın kaza yapmasına sebebiyet verdi
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Kırmızı ışıkta geçti, 4 arabanın kaza yapmasına sebebiyet verdi

Kırmızı ışıkta geçti, 4 arabanın kaza yapmasına sebebiyet verdi Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı Vatan Caddesi üzerinde bir otomobilin kırmıza ışıkta geçip 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

30.06.2020 02:40 | Son Güncelleme: 30.06.2020 03:12

Kırmızı ışıkta geçti, 4 arabanın kaza yapmasına sebebiyet verdi

Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Vatan Caddesi üzerinde bir otomobilin kırmıza ışıkta geçip 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre boyunca kapalı olan cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaza saat 01.00'da Fatih Vatan Caddesi Lahor Kavşağı üzerinde meydana geldi. İbrahim Berk idaresindeki 34 BH 4043 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçtikten sonra kavşakta dönmek için bekleyen Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 ve Binali Aktan idaresindeki 34 KT 9895 plakalı otomobile çarptı. Sürücü daha sonra park halindeki belediye zabıta aracıyla çarparak durabildi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazada hasar alan otomobiller ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

Bir süre boyunca trafiğe kapalı olan Aksaray istikameti belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kırmızı ışıkta geçti, 4 arabanın kaza yapmasına sebebiyet verdi

Kaynak: İHA

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