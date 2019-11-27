Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası
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Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya 235 lira ceza uygulandı.

27.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34
Kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya para cezası

'ın ilçesinde kırmızı ışıkta geçerken otomobilin çarptığı yayaya 235 lira ceza uygulandı.

'ın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil, 'nda, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Alkan'a çarptı.

Alkan, kazada hafif yaralandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen trafik ekipleri, yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen Alkan'a, 235 lira ceza yazdı.

Kaynak: AA
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