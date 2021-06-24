Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı
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Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

- Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı Burdur'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

- Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı

BURDUR - Burdur'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikametten gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Burdur - Antalya Karayolu, Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Isparta istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Sirkeci yönetimindeki 11 DJ 199 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen Selim Kara yönetimindeki 11 DJ 835 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu Hüseyin Sirkeci'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Sirkeci ve Aydan Seçkin ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Kara yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı; 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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