Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakam Ünsal'dan 'nazar boncuğu'
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Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakam Ünsal'dan 'nazar boncuğu'

10.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:22
Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakam Ünsal'dan 'nazar boncuğu'

Risk haritalarında kırmızı olarak işaretlenen Balıkesir'in kırsal mahallesi Hacıarslanlar Köyü Muhtarına Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal mavi boncuk hediye etti.

Risk haritalarında kırmızı olarak işaretlenen Balıkesir'in kırsal mahallesi Hacıarslanlar Köyü Muhtarına Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal mavi boncuk hediye etti.

Koronavirüs salgının ülkemizde başladığı günden itibaren hiçbir vaka görülmeyen Hacıarslanlar Mahallesi Muhtarı Ali Tuzlu'yu makamında ağırlayan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, mahalle muhtarına nazar boncuğu hediye ederek, "Gururla söyleyebilirim ki; mahallemizde bugüne kadar görülmüş, kayıtlara geçmiş pozitif vakamız bulunmamaktadır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu mahallemizde bugüne kadar hiç vaka görülmemesi mahallemizin pandemi tedbirlerine ne kadar özen gösterdiğinin bir sonucudur. Pandemi başladığı günden itibaren mahalle sakinlerinin tedbirlere titizlikle riayet etmesi ve özellikle ev ziyaretlerinin yasaklanmış olması sayesinde salgın, mahallemizde hiç görülmemiştir. Mahalle sakinlerimizi kutluyorum. Allah nazardan korusun, inşallah pandemi bitene kadar mahallemizin tedbirlere aynı titizlikle devam etmesini istiyorum." dedi. - BALIKESİR

Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakam Ünsal'dan 'nazar boncuğu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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