Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

Koronavirüs vaka haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da polisler evleri dolaşıp kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Yetkililer, vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş ise polisleri çaya davet etti.