Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti
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Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

15.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:28

Koronavirüs vaka haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da polisler evleri dolaşıp kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Yetkililer, vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş ise polisleri çaya davet etti.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evleri dolaşıp koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri hususunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu.

MİSAFİR UYARISI YAPILDI

Polisler, salgının özellikle de ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu için bu süreçte misafir kabul etmemelerini istedi.

POLİSLERİ ÇAYA DAVET ETTİ

66 yaşındaki Nuri Sağlam kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri görünce çay içmeye davet etti. Polisler ev ziyaretlerinin yol açacağı tehdidi anlattıkları misafirperver adama salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.

Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! 'Misafir kabul etmeyin' uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ: Yalova/Altınova/Subaşı Beldesi anons sisteminden kadınlara yönelik vaaz verileceği söylendi ve katılım istendi. Buna ne diyeceksiniz?
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MERT ÖREN: Misafir ağırlamayı seven ve dünyada bu konuda nam yapmış , birlik beraberlik hat safhada olan, başımız üstünde yerleri var diyen bir millete mi söylüyorsunuz. :)))
Cevap Yaz 1 24 Yayından Kaldır
RRRRRRRRRR: AYNEN KARDEŞ :)ZOR
4 Yayından Kaldır
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500
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