Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı
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Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı

Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 1979 yılında polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu belirtilen, kırmızı bültenle aranırken yakalanan Hüseyin Karakuş (63) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 1979 yılında polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu belirtilen, kırmızı bültenle aranırken yakalanan Hüseyin Karakuş (63) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün yazılı açıklama yaparak hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Hüseyin Karakuş'un yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet istihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan terörist, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Karakuş, tutuklandı.

 


- Muğla
Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı
Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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