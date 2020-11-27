Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

27.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:12

Şırnak Valiliği, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'lı teröristin Irak'ta yakalandığını bildirdi.

Şırnak Valiliği, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'lı teröristin Irak'ta yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çalışmaları kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan kaydı bulunan terörist M.Ş. İnterpol Daire Başkanlığı görevlilerince Irak'ta yakalanması sağlanarak, Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan M.Ş, kentteki faaliyetleri ve arama kaydı dolaysıyla Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şırnak'a getirildi.

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Terörist M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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