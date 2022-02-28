"Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliği gerçekleştirildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında McDonald's Türkiye'nin "İnan Yaparsın" sloganıyla düzenlediği "Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliğinin basın buluşması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan reklam filminin gösterimi de yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Fenerbahçe Opet'in milli voleybolcusu Eda Erdem Dündar ile A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar katıldı.

Toplantıda konuşan Eda Erdem Dündar, projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok keyifli oldu. Çok önemli bir farkındalığa parmak basıyor. Kadın milli takımımıza verilen destek ortada. İnsanlara yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz, önyargılarla karşılaşıyoruz. Ülkemizde değerli kadınların olduğunu, bizlere de fırsat verildiğinde neler yapabileceğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Voleybola önemli bir destek olduğuna dikkati çeken Eda Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarıyla orantılı bir durum. Kadın milli takımı olarak voleybol oynamayı seviyoruz. Oynarken birer görevimiz olduğunun da farkındayız. Bizlere olan destek çok önemli. Destek oldukça başarılı olabiliyorsunuz. Son yıllarda çok iyi gidiyoruz. Bize verilen desteği hissediyoruz. Destek sürdükçe kadın milli takımı olarak getirdiğimiz çıtayı daha yukarı çıkarmaya devam edeceğiz. Hepimiz rol modeliz, hepimizin sorumlulukları var. İyi nesiller yetiştirmek adına bizlerin de örnek olması gerekiyor."

Didem Karagenç ise her zaman kadınların içindeki potansiyeli çıkarması ve hayallerinin peşinde koşturması için cesaret ve ilham vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bunu farklı branşlarda yapmaya çalıştık. Aynı amaç altında çalıştık, McDonald's desteği önemli ve özeldi." değerlendirmesinde bulundu.

McDonald's desteğinin gelmesiyle maç yayınlarının başladığına dikkati çeken Didem, "Bu genç kızlara ilham ve rol model olmamız adına önemliydi. Daha çok kıza el uzatabildik. Hem kendi adıma hem tüm kadınlar adına teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu proje de amacına ulaşır ve güzel işler başarırız." ifadelerini kullandı.

Kadın milli futbol takımı olarak voleybolun gerisinde olduklarını aktaran Didem, "Emekleme sürecindeyiz, yeni koşmaya başladık. McDonald's Türkiye'nin bize verdiği destekle ilk defa kadın milli takımının resmi sponsoru oldu. Bize değer ve önem verildiğini hissettik. Bunu hisseden kadın milli futbolcular işine dört elle sarılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Oğuz Uçanlar da milli takım sponsorluğu kapsamında şu ana kadar en yüksek sesi kadın futbolcular ve voleybolcular için çıkardıklarını belirterek, "Kadın A Milli futbolcularımızın maçlarını canlı olarak ekrana getirdik. Bu alanda sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. Şirket çalışanları içinde, emeklerine daima saygı duyduğumuz ve destek vermekten asla çekinmediğimiz kadın çalışanlarımızın oranını 2023 sonuna kadar yüzde 51'e yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Her zaman kadınların yanında olacaklarını kaydeden Uçanlar, "Türkiye'de var olduğumuz sürece, destek gördüğümüz sürece; özellikle ticari olmayan reklamları yayabildiğimiz sürece gocunmadan bu çabalara devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.